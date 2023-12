En una campaña de fracaso, Mets pagarán un récord de 101 millones de dólares de impuestos de lujos

ARCHIVO - Foto del 17 de septiembre del 2023, el dueño de los Mets de Nueva York Steve Cohen antes del encuentro ante los Rojos de Cincinnati. El sábado 23 de diciembre del 2023, los Mets tendrán que pagar un impuesto de lujo de 101 millones de dólares. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.