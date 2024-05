En emotiva despedida de Ranieri, Cagliari cae ante Fiorentina

Cagliari le hizo una guardia de honor al técnico de 72 años después del partido. Y conmovido, Ranieri pronunció un discurso a los hinchas, antes de caminar por la cancha, saludando a cada costado, antes de colocarse una bufanda del club en el cuello.

Ranieri volvió para una segunda estadía en el Cagliari en diciembre de 2022, con el equipo ubicado en el 14to sitio de la Serie B.

Con su toque maestro, ayudó a que la escuadra ascendiera. Y luego siguió aplicando su magia para evitar un descenso inmediato.

Logró la salvación el fin de semana pasado.

Ranieri había dirigido a la Fiorentina durante una etapa de cuatro años a partir de 1993 y recibió un obsequio de este conjunto: una camiseta especial con su nombre y el número 1.

Napoli, Juventus, roma e Inter de Milán se incluyen también en la lista de clubes dirigidos por Ranieri.

Veteran Cagliari coach Claudio Ranieri bidanemotionalfarewelltotheSardinianteam as well as possibly soccermanagementaltogetheronThursday.

Hisdeparturewasslightlyspoiled as Cagliari, whichhadalreadysecured Serie A safety, lost 3-2 at home to Fiorentina in itslast match oftheseason.

Fiorentina snatchedthewinwhen Arthur converted a penaltywiththelastkickofthe match in the 13th minute ofstoppage time. TheresultalsosecuredEuropean soccer for Fiorentina nextseason.

The match cametwodays after Ranieri confirmed he would step down as coach ofhisbeloved Cagliari, theteamthatalsolaunchedhisimpressivemanagerialcareer more than 35 yearsearlier.

Ranieri, whofamouslysteered Leicester City tothe English Premier League title in 2016, said he wouldnot coach another club butmayconsideroffersfromnationalteams.

Ranieri alreadyappearedtohavetears in hiseyesbeforekickoffwhen he wasgiven a standing ovationbythe fans as well as both sets ofplayers. Therewas a giant banner unveiled in the stands thatread “Eternal gratitudefor a greatman. Thankyou, Mister” as well as plentyofsmallersignsexpressingthe fans’ lovefor Ranieri.

The 72-year-old Ranieri wasgiven a guardof honor by Cagliari after the match and hiseyeswereglisteningwithtears as he gave a speechtothe fans beforewalkingroundthefieldto salute eachsideoftheground and putting a teamscarfaroundhisneck.

Ranieri returnedfor a secondstint at Cagliari in December 2022, withtheside 14th in Serie B.

He pulled off somethingof a masterstroketohelp Cagliari earnpromotion and thencontinuedtoworkhismanagerialmagictoensureitavoidedgoingstraight back down, securing Serie A safety lastweekend.

Ranieri hadcoached Fiorentina for a four-yearspellfrom 1993 and waspresentedwith a specialgiftof a team jersey withhisnameon and a No. 1. Napoli, Juventus, Roma and Inter Milan are alsoamong a longlistofother clubs Ranieri alsocoached.

