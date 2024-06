En el duelo más emocionante de la Euro, España e Italia se enfrentan por quinta ocasión

El español Dani Carvajal, a la izquierda, celebra con el español Lamine Yamal después de anotar el tercer gol de su equipo durante un partido del Grupo B entre España y Croacia en la Eurocopa 2024 en Berlín, Alemania, el sábado 15 de junio de 2024. (AP Foto/Petr Josek) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved