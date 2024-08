En 15 minutos, Alcántara y Pinales duplican cosecha histórica dominicana en boxeo

El dominicano Yunior Alcántara celebra su triunfo sobre el español Rafael Lozano en su combate de cuartos de final en la categoría de peso mosca de los Juegos Olímpicos, el viernes 2 de agosto de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved