Emma Raducanu se retira de un torneo previo al Abierto de Australia por lesión de espalda

La británica Emma Raducanu regresa un tiro durante un entrenamiento en el Manuka Doctor Arena en Auckland, Nueva Zelanda el domingo 29 de diciembre del 2024. (Alan Lee/Photosport via AP)

“He hecho todo lo posible por estar lista. Me encanta Auckland y los aficionados aquí. Pero desafortunadamente he sufrido un problema en la espalda y no estaré lista a tiempo”, dijo Raducanu.