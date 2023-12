Embiid se sacude un susto de lesión para guiar a los 76ers a una victoria de 125-114 sobre los Hawks

Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia (derecha) pierde control del balón mientras cae próximo a Bogdan Bogdanovic de los Hawks de Atlanta durante la primera mitad del juego de la NBA, el viernes 8 de diciembre de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.