Elijah Moore, de Browns, pasa la noche en hospital tras 'aterradora' conmoción en triunfo sobre Jets

El wide receiver Elijah Moore, de los Browns de Cleveland, resultó lesionado en una jugara en contra de los Jets de Nueva York cuando el linebacker C.J. Mosley lo derribó durante el partido de la NFL el jueves 28 de diciembre de 2023, en Cleveland. Moore pasó la noche en un hospital tras la lesión en esta jugada. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved