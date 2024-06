El veterano tight end de Giants Darren Waller se retira a los 31 años

ARCHIVO - Darren Waller (12), tight end de los Giants de Nueva York, reacciona después de un juego en contra de los Rams de Los Ángeles, el domingo 31 de diciembre de 2023, en East Rutherford, Nueva Jersey. Waller anunció su retiro de la NFL el domingo 9 de junio de 2024, diciendo que "encontró gran alegría" en el deporte, pero "la pasión poco a poco se fue desvaneciendo". (AP Foto/Bryan Woolston, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.