El US Open disfruta de día tranquilo de práctica antes del duro desafío en Oakmont

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Rory McIlroy despeja la pelota desde el bunker en el cuarto hoyo durante una ronda de práctica previo al Abierto de Estados Unidos de golf, el miércoles 11 de junio de 2025, en Oakmont, Pennsylvania (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"Eres consciente de cómo va a ser un torneo de golf aquí. Va a ser un desafío", dijo Rahm. “Van a suceder muchas cosas desafortunadas. Es difícil acertar en los fairways, malas posiciones, bunkers difíciles, greens complicados. Va a ser una buena prueba, una prueba difícil, y creo que una de las representaciones más fieles de lo que es un US Open”, comentó.

Dustin Johnson estableció el récord de puntuación de Oakmont para un US Open con un 276 cuando se proclamó campeón en 2016.

La USGA mencionó algunos otros números que también describen a Oakmont, principalmente el rough de cinco pulgadas tan denso en la parte inferior que no había garantías de que una pelota de golf pudiera perderse.

Otro número tenía contexto histórico: solo 27 de los 1.385 jugadores que han competido en un grande en Oakmont terminaron bajo par. Eso incluye cuando Oakmont, ahora un par 70, se jugó como un par 71 o par 72.

"Nuestra mantra es difícil pero justo", dijo Bodenhamer. “¿Y qué significa eso? Es bastante simple. No se trata del puntaje. Se trata de ensuciar cada palo en la bolsa de un jugador, los 15 de ellos: los 14 en su bolsa y el que está entre las orejas. Y trabajamos duro en eso”.

El otro número que destaca es 10: el número de veces que la USGA ha traído su campeonato principal al campo construido para ser difícil en 1903. Ningún otro campo ha albergado el US Open con más frecuencia.

La USGA ha sido acusada a lo largo de los años de intentar proteger el par, lo cual ha negado durante mucho tiempo.

Johnny Miller sigue siendo el único jugador en ganar el US Open con un 63 en la ronda final, en 1973 en Oakmont. Al año siguiente, Hale Irwin ganó con siete sobre par en lo que se conoció como la "Masacre en Winged Foot". También alimentó la creencia de que el par importa.

En algunos aspectos, sí importa. A Bodenhamer se le preguntó qué puntaje indicaría que la USGA no lo hizo bien.

"Pregunta interesante", respondió. “De la parte superior de mi cabeza, algo en dígitos dobles. He dicho esto antes, no queremos que 20 sobre gane y no queremos que 20 bajo gane. Puede ser difícil. Puede que no sea lo suficientemente difícil. Hay un número en algún lugar”.

Scheffler quiere añadir un tercer título de Grand Slam a sus vitrinas después de ganar el Campeonato de la PGA por cinco golpes en Quail Hollow el mes pasado. Scheffler ha ganado sus últimos tres torneos, todos en un lapso de cinco semanas, por un total combinado de 17 golpes.

"¿Qué está haciendo? Bueno, todo", dijo Justin Thomas. “Sin esfuerzo. Cada aspecto de su juego es increíble. Creo que su juego mental es mejor que el de cualquiera aquí. Poder jugar con esas expectativas y mantenerse presente tan a menudo como lo ha hecho para mí es quizás más impresionante que incluso el golf que está jugando”.

“Simplemente no comete errores... simplemente parece estar jugando mejor”, añadió.

Si hay un rasgo común entre los campeones del Abierto de Estados Unidos en Oakmont, la fuerza estaría en la lista. Johnson ganó en 2016, Ángel Cabrera en 2007, el gran Ernie Els en 1994. El primero de los 18 majors profesionales de Jack Nicklaus —con esas poderosas piernas— fue en Oakmont en 1962.

"Diría que definitivamente hay un factor de fuerza al salir del rough", dijo Scheffler. “Realmente no sé si este es un campo de golf que necesariamente puedes simplemente dominar con una estrategia de bomb-and-gouge, especialmente con la forma en que está el rough”.

La fuerza de Scheffler, al igual que Tiger Woods, es saber dónde fallar y jugar los ángulos. Eso funciona casi en cualquier lugar. Casi.

"Realmente no hay muchas áreas donde te paras en el tee y dices: 'Oye, puedo fallar aquí; oye, puedo inclinarme hacia el lado izquierdo del fairway porque la derecha es realmente mala'", dijo. "En realidad, si lo golpeas en el rough derecho, probablemente no lo llevarás al green. Si lo golpeas en el rough izquierdo, probablemente no lo llevarás al green. Así que es mejor intentar dividir la diferencia allí y golpearlo en el medio."

Suena lo suficientemente simple. Rara vez lo es en Oakmont. Y así es como le gusta a la USGA.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

___

FUENTE: Associated Press