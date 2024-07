El QB Jordan Love no practicará con los Packers debido a la situación contractual inestable

ARCHIVO - Jordan Love, querterback de los Packers de Green Bay, lanza el balón durante una sesión de práctica, el martes 4 de junio de 2024, en Green Bay, Wisconsin. Love no entrenará con los Packers mientras no se resuelva su negociación para une extensión de contrato, dijo el gerente general Brian Gutekunst el lunes 22 de julio de 2024. (AP Foto/Morry Gash, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.