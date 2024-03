El PSG vuelve a empatar con Mbappé otra vez de suplente

Copyright {2024} The Associated Press. All rights reserved.

También aseguró que continuará con la rotaciones: "Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan... De sobresaliente me ha ido”, sostuvo.

Reims se adelantó a los siete minutos tras un fallo garrafal del lateral derecho Achraf Hakimi, quien perdió un balón dentro del área y el volante Marshall Munetsi aprovechó para anotar.

“No he visto a mi equipo relajado en ningún momento. Lo he visto con la ambición y la mentalidad adecuada", indicó Luis Enrique. “No me ha gustado el regalito... no estamos aquí para regalar, no me gusta regalar y el primer gol es un regalazo”.

El PSG igualó 10 minutos después cuando el capitán visitante Yunis Abdelhamid quiso despejar un tiro de esquina, pero depositó el balón en su propia red.

Gonçalo Ramos fue el titular en el ataque y puso arriba 2-1 al PSG a los 19 cuando Reims no supo despejar un centro y el portugués no perdonó.

Los visitantes igualaron poco antes del descanso. El zaguero Emmanuel Agbadou habilitó al delantero Oumar Diakité, cuyo remate batió al arquero Keylor Navas. El costarricense fue titular para rotar a Gianluigi Donnarumma

Más tarde el domingo, el tercero Mónaco visitaba a Estrasburgo y el Olympique de Marsella enfrentaba a Nantes.

