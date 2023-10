El pasado oscuro del Estadio Nacional arropa a los Juegos Panamericanos

ARCHIVO - Músicos y bailarines durante una presentación frente al Estadio Nacional, que fue un centro de detención y torturas en los primeros días de la dictadura militar, durante una vigilia por el 50mo aniversario del golpe militar de 1973, el lunes 11 de septiembre de 2023, en Santiago. El estadio será escenario de los Juegos Panamericanos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - En esta foto de septiembre de 1973, personas que fueron detenidas tras el golpe militar contra el gobierno del presidente Salvador Allende quedan retenidas como prisioneros en el Estadio Nacional de Santiago. El estadio será escenario de los Juegos Panamericanos. Copyright 1973 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Rayos de luz iluminan un túnel del Estadio Nacional, que fue un centro de detención y torturas en los primeros días de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, el sábado 19 de agosto de 2023, en Santiago. El estadio será escenario de los Juegos Panamericanos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Sergio Muñoz muestra una foto de cuando estuvo detenido en el Estadio Nacional, el cual utilizado como un centro de detención y torturas en los primeros días de la dictadura militar, el sábado 2 de septiembre de 2023 en Santiago. El estadio será escenario de los Juegos Panamericanos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Fuegos artificiales iluminan el cielo ante un despliegue de retratos de personas que fueron ejecutadas y desaparecidas en los primeros días de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, durante una vigilia por el 50mo aniversario del golpe militar de 1973, el lunes 11 de septiembre de 2023, en Santiago. El estadio será escenario de los Juegos Panamericanos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.