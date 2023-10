El novato Will Levis debuta lanzando 4 touchdowns en triunfo de los Titans sobre Falcons, 28-23

El quarterback de los Titans de Tennessee Will Levis (8) celebra con los tackles ofensivos Nicholas Petit-Frere (78) y Daniel Brunskill (60) luego de concretar un pase de touchdown ante los Falcons de Atlanta durante la segunda mimtad del juego en Nasvhville, Tennessee, domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved