El lesionado Porzingis podría volver con los Celtics que se preparan para enfrentar a los Mavericks

El armador de los Celtics de Boston, Payton Pritchard (izquierda), el base Derrick White (centro), y el pívot Kristaps Porzingis (derecha), observan desde el banquillo mientras los Cavaliers de Cleveland lideran sobre los Celtics de Boston durante la segunda mitad del Juego 2 del baloncesto de la NBA, en la segunda ronda de la serie de postemporada, el jueves 9 de mayo de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.