El futuro es incierto para algunos pilotos de la F1 que están a la espera de una decisión de Sainz

El piloto finlandés de Sauber Valtteri Bottas habla en conferencia de prensa antes del Gran Premio de España en Montmeló acompañado del australiano Daniel Ricciardo de RB, el español de Ferrari Carlos Sainz, su compatriota Fernando Alonso de Aston Martin y el danés Kevin Magnussen de Haas el jueves 20 de junio del 2024. (AP Foto/Joan Monfort)