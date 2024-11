El fútbol femenino prospera en México siete años después de la creación de la Liga MX femenil

Ana Da Silva de Tigres felicita a su compañera Thembi Kgatlana (derecha) por anotar el primer gol del equipo en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX femenil contra el América en la Ciudad de México, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Priscila Flor Da Silva del América le entrega una pelota a unas niñas tras el término de la ida de la semifinal contra Tigres en la Liga MX femenil, el jueves 14 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una jovencita se pinta el rostro con el logo de su equipo previo al partido de ida de la semifinal entre Tigres y América en la Liga Mx femenil, el jueves 14 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados de Tigres al final del partido de ida de la semifinal contra América en la Liga Mx femenil, el jueves 14 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved