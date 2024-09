El esperado arribo de Mauricio Pochettino se cierne en los amistosos de Estados Unidos

El centrocampista de Canadá, Jonathan Osorio (21) y el delantero de los Estados Unindos, Haji Wright (19) disputan el balón durante la 2da mitad del partido amistoso, el sábado 7 de septiembre de 2024, en Kansas City, Misuri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved