El dominicano Julio Rodríguez se somete a resonancia magnética tras choque en los jardines

Julio Rodríguez, jardinero central de los Marineros de Seattle, se sujeta el tobillo derecho después de chocar contra la barda tratando de atrapar un elevado durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los astros de Houston, el domingo 21 de julio de 2024, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear)