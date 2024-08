Austin Barnes, centro, de los Dodgers de Los Ángeles, observa cómo el mánager Dave Roberts (30) le da una palmadita en la espalda al lanzador abridor River Ryan, a la derecha, quien abandona un juego de béisbol por una lesión durante la quinta entrada contra los Piratas de Pittsburgh el sábado 10 de agosto de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne-Kamin-Oncea) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved