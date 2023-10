El club alemán Mainz suspende a jugador por publicación 'inaceptable' sobre guerra Israel-Hamas

ARCHIVO- El exjugador del PSV y actualmente integrante del Mainz en la Bundesliga de Alemania, Anwar El Ghazi, izquierda, se alista para anotar el quinto gol de su equipo durante al partido del Grupo A en la Europa League en contra de Zurich, en el estadio Philips, en Eindhoven, Holanda, el jueves 13 de octubre de 2022. El Mainz suspendió al delantero holandés El Ghazi por lo que calificó como publicación en redes sociales "inaceptable" sobre la guerra Israel-Hamas. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved