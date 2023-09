El casillero de Julio Urías ha sido retirado del equipo, al igual que sus murales en Dodger Stadium

Julio Urías, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Bravos de Atlanta, el viernes 1 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. El casillero de Urías ha sido retirado de la casa club de los Dodgers y los murales que representan a uno de los héroes de la Serie Mundial en 2020 han sido cubiertos. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.