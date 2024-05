El Abierto de Francia prohibe el alcohol en las gradas después de llamar la atención a fanáticos

Aficionados al tenis gritan durante un partido de segunda ronda del torneo de tenis Abierto de Francia en Roland Garros, el jueves 30 de mayo de 2024. Un jugador dijo que un espectador le arrojó un chicle. Otra, Iga Swiatek, número uno del ranking, reprendió a la multitud en el estadio principal por hacer demasiado ruido durante los puntos. Así que el torneo de Grand Slam decidió que ya era suficiente: a partir del jueves los aficionados tienen prohibido beber alcohol en las gradas. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved