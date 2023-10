EEUU y México alzan vuelo en el primer día de los Panamericanos

La mexicana Daniela Souza celebra en el podio tras ganar la medalla de oro en la modalidad kyorugi del taekwondo femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La brasileña Rayssa Leal compite en el skateboarding callejero en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una jueza reacciona reacciona mientras los integrantes de la cuarteta de Brasil en el relevo 4x100 masculino conquistó la medalla de oro de la natación de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Desde la izquierda, las nadadoras de Estados Unidos, Canadá y Brasil posan en el podio en el relevo femenino 4x100 metros libre de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La dominicana Dahiana Ortiz tras ganar la medalla de oro en los 49 kilogramos del levantamiento de pesas pesa femenino de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved