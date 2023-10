EEUU, Canadá y Brasil dominan el primer día de la natación de los Panamericanos

La estadounidense Paige Madden celebra tras ganar la medalla de oro en los 400 metros libre de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una jueza reacciona reacciona mientras los integrantes de la cuarteta de Brasil en el relevo 4x100 masculino conquistó la medalla de oro de la natación de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

La argentina Macarena Ceballos nada rumbo a la medalla de bronce en los 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)