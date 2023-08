Edman le repite dosis a Hader y Cardenales vencen 5-4 a Padres

Tommy Edman (19), de los Cardenales de San Luis, recibe un abrazo de su compañero de equipo Willson Contreras, derecha, después de batear un jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno a los Padres de San Diego 5-4, en el juego de béisbol del miércoles 30 de agosto de 2023, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.