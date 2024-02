Eagles serán locales en el primer juego de la NFL de temporada regular en Brasil, el 6 de septiembre

Roger Goodell, comisionado de la NFL, dio la nota cuando informó que los Eagles de Filadelfia serán locales en el primer partido de temporada regular de la liga se juegue en Brasil, el viernes 6 de septiembre. Goodell habló en conferencia de prensa en el marco del Super Bowl 58, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved