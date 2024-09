Eagles, reacios sobre juego en Brasil mientras se preparan para abrir contra los Packers

Hombres trabajan para preparar el Soccer Neo Química Arena en Sao Paulo, el miércoles 4 de septiembre de 2024, mientras Brasil se prepara para albergar su primer partido de la NFL el 6 de septiembre de 2024, entre los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved