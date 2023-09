Duplantis establece récord mundial de salto con pértiga en el Prefontaine Classic

Armand Duplantis de Suecia compite durante el evento de Salto con Pértiga en el evento de atletismo Memorial Van Damme de la Liga Diamante, en el estadio Rey Balduino, en Bruselas, Bélgica. Viernes 8 de septiembre de 2023. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved