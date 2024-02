Dubón se presenta a su audiencia por arbitraje salarial contra Astros

ARCHIVO - Foto del 24 de septiembre del 2023, el jardinero central hondureño de los Astros de Houston Mauricio Dubón atrapa una bola en el duelo ante los Reales de Kansas City. El lunes 5 de febrero del 2024, Dubón se presenta a arbitraje salarial. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.