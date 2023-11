Dominicana Paulino roza su tercer oro al finalizar el atletismo de Santiago 2023

La dominicana Marileidy Paulino posa con su medalla de oro de los 200 metros del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La argentina Belén Casetta gana los 3.000 metros con obstáculos femeninos del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La panameña Gianna Woodruff celebra tras ganar los 400 metros con vallas del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El venezolano José Maita celebra tras ganar la medalla de oro de los 800 metros del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved