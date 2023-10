Dominicana Paulino no siente presión por ser figura en los Panamericanos de Chile

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La dominicana Marileidy Paulino corre en el relevo 4x400 mixto del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Ella lo sabe, pero no siente presión por ser la figura a seguir en esa prueba.

“No estoy confiada, pero la verdad me lo tomó normal, no me estreso por eso”, dijo la atleta de 27 años oriunda de Nizao. “Dios me da fortaleza para enfocarme en lo mío y no pensar en los obstáculos, aunque también la lectura me calma”.

Paulino dijo que los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 le están sirviendo de preparación para los Juegos Olímpicos de París, donde buscará repetir en el podio tras su plata en los 400 de Tokio 2020.

“En el futuro están los Juegos Olímpicos, pero también hay que estar bien porque se viene un Mundial (bajo techo en Glasgow en marzo de 2024) y tengo competencias de la Liga Diamante”, remarcó. “Hay que estar preparadas para todo eso”.

Y seguramente todo lo hará sin presionarse.

FUENTE: Associated Press