Dodgers vencen 6-5 a Nacionales y evitan barrida con ayuda de Teoscar Hernández

Andy Pagés es felicitado por el coach de tercera base de los Dodgers, Dino Ebel, por su cuadrangular solitario, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el miércoles 9 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.