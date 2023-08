Dodgers sacuden 4 jonrones y aplastan 7-4 a Diamondbacks

Max Muncy (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, recibe la felicitación de su compañero David Peralta tras sacudir un jonrón de dos carreras en el primer inning del juego de la MLB que enfrentò a su equipo con los Diamondbacks de Arizona, el 28 de agosto de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.