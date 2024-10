Dodgers llegan hasta la Serie Mundial con juegos de bullpen y esfuerzo del equipo completo

Los Dodgers de Los Ángeles celebran su victoria contra los Mets de Nueva York en el Juego 6 de una Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol, el domingo 20 de octubre de 2024, en Los Ángeles. Los Dodgers se enfrentarán a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.