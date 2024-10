Dodgers conquistan su 8va la Serie Mundial en 5 juegos tras capitalizar errores de Yankees

Mookie Betts (50) y Freddie Freeman (5) de los Dodgers de Los Ángeles celebran tras anotar carreras ante los Yankees de Nueva York durante el quinto inning del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los Dodgers de Los Ángeles de los Dodgers de Los Ángeles celebran tras derrotar a los Yankees de Nueva York en el quinto juego para ganar la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Freddie Freemande los Dodgers de Los Ángeles celebra tras anotar un carrera ante los Yankees de Nueva York durante el quinto inning del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Ashley Landis)

Walker Buehler (21) y Will Smith de los Dodgers de Los Ángeles celebran tras derrotar a los Yankees de Nueva York en el quinto juego para ganar la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Gerrit Cole de los Yankees de Nueva York mira la pizarra tras lanzar ante los Dodgers de Los Ángeles en el quinto inning del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles celebran tras derrotar a los Yankees de Nueva York en el quinto juego para ganar la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York batea un jonrón de dos carreras ante los Dodgers de Los Ángeles durante el primer inning del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles se poncha ante los Yankees de Nueva York durante el quinto inning del quinto juego de la Serie Mundial, el miércoles 31 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

El pitcher Jack Flaherty de los Dodgers de Los Ángeles tras ser relevado en el segundo inning del quinto juego de la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Ashley Landis)