Dodgers: Betts entra a lista de lesionados por fractura de mano izquierda

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles (izquierda), se retuerce de dolor sobre el terreno tras ser golpeado por un lanzamiento, durante la séptima entrada del juego ante los Reales de Kansas City, el 16 de junio de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.