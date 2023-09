Djokovic recuerda a Kobe Bryant con su 24ma victoria en un Grand Slam

El serbio Novak Djokovic releva la camiseta con una imagen de él junto a Kobe Bryant en honor al fallecido basquetbolista tras ganar su 24mo título de Grand Slam al superar en la final del US Open a Daniil Medvedev el domingo 10 de septiembre del 2023. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.