Djokovic, el campeón defensor, abdica en el US Open, un día después de eliminación de Alcaraz

La estadounidense Coco Gauff reacciona al vencer a la ucraniana Elina Svitolina en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos el viernes 30 de agosto del 2024.

El serbio Novak Djokovic, se seca el sudor durante su partido ante el australiano Alexei Popyrin, en el US Open, el viernes 30 de agosto de 2024

La estadounidense Emma Navarro hace una devolución a la ucraniana Marta Kostyuk, durante la tercera ronda del US Open, el viernes 30 de agosto de 2024