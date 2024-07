Djokovic arranca con mano firme la cruzada por su primer oro olímpico en París

Un espectador con un paraguas sentado bajo la lluvia de una de las canchas de Roland Garros. Una decena de partidos fueron demorados a causa del mal tiempo en la primera jornada del tenis en los Juegos Olímpicos de París, sábado 27 de julio de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved