Dingler y Vierling jonronean y Tigres mantienen a raya 5-4 a Gigantes para evitar barrida

El jardinero izquierdo de los Tigres de Detroit, Zach McKinstry, segundo desde la izquierda, celebra con el segunda base Colt Keith (33) después de la victoria del equipo sobre los Gigantes de San Francisco el domingo 11 de agosto de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved