'Dibu' salva a Argentina en penales ante Ecuador y la coloca en semis de Copa América

El arquero Emiliano Martínez, de Argentina, festeja luego de vencer a Ecuador por penales en los cuartos de final de la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Julio Cortez)

Emiliano Martínez, arquero de Argentina, ataja un tiro en el partido de cuartos de final de la Copa América ante Ecuador, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Kevin M. Cox)

Lionel Messi, de la selección de Argentina, camina con el balón hacia el punto penal durante la tanda para definir el duelo de la Copa América contra Ecuador, el jueves 4 de julio de 2024 (AP Photo/Julio Cortez)

Lisandro Martínez (25) celebra tras anotar un gol para Argentina ante Ecuador en el partido de cuartos de final de la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox)

El argentino Lionel Messi (10) y el ecuatoriano Moisés Caicedo pugnan por el balón en el partido de cuartos de final de la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston. (AP Foto/Mike Wyke)

Alexis Mac Allister celebra tras anotar en la tanda de penales ante Ecuador, en el duelo de cuartos de final de la Copa América, disputado el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Julio Cortez)

Lionel Messi, de la selección de Argentina, se lamenta luego de fallar un penal en una tanda frente a Ecuador en la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Kevin M. Cox)