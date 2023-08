Diamondbacks vencen 5-2 a Rojos con ayuda de fly de sacrificio de Walker

Lourdes Gurriel Jr. (12), de los Diamondbacks de Arizona, celebra su cuadrangular en contra de los Rojos de Cincinnati, mientras el umpire Chris Segal observa durante la séptima entrada del juego de béisbol, el domingo 27 de agosto de 2023, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved