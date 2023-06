Diamondbacks propinan a Tigres su 8va derrota en fila; Gurriel y Ahmed pegan jonrones

El cubano de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., recibe las felicitaciones de su compañero, el venezolano Gabriel Moreno, después de conectar un jonrón de tres carreras en la quinta entrada del partido ante los Tigres de Detroit, el sábado 10 de junio de 2023, en Detroit.(AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved