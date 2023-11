Diamondbacks extienden el contrato de Lovullo hasta 2026 después de llegar a la Serie Mundial

Torey Lovullo, manager de los Diamondbacks de Arizona, hace un gesto de aprobación previo al Juego 5 de la Serie Mundial en contra de los Rangers de Texas el miércoles 1 de noviembre de 2023, en Phoenix. Los Diamondbacks le extendieron su contrato a Lovullo hasta la temporada 2026 el lunes 6 de noviembre de 2023, de acuerdo con una fuente de The Associated Press. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.