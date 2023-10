Deshaun Watson se espera que sea el titular de Browns contra Colts el domingo

ARCHIVO - Deshaun Watson, quarterback de los Browns de Cleveland responde a preguntas durante una conferencia de prensa después de un entrenamiento en las instalaciones del equipo, el miércoles 7 de junio de 2023, en Berea Ohio. Watson regresó a entrenar el jueves 19 de octubre de 2023 por primera vez en casi tres semanas y después de ausentarse dos partidos con una lesión en el hombro derecho. (AP Foto/Ron Schwane, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved