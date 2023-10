Deportistas-madres hacen equilibrismo con sus prioridades para competir en Panamericanos

Belén Casetta sostiene a su hija Lina en su residencia en Pilar, Argentina, el lunes 9 de octubre de 2023. Casetta competirá en los 3.000 metros de los Juegos Panamericanos en Chile. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La clavadista brasileña Giovanna Pedroso juega con su hijo de un año, Nicolás Pedroso, en su hogar en la favela Chacara do Ceu en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 11 de octubre de 2023. Pedroso competirá en los Juegos Panamericanos de Chile. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La tiradora canadiense Lynda Kiejko compite durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el viernes 31 de julio de 2021. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La mexicana Demita Vega celebra tras llevarse la medalla de plata en el RS-X de la vela de los Juegos Panamericanos en Puerto Vallarta, México, el 23 de octubre de 2011. (AP Foto/Eduardo Verdugo) 2011 AP