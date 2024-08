Deportistas israelíes reciben amenazas en París entre tensiones sobre Gaza

El ganador de una medalla de oro en windsurf Tom Reuveny, a la izquierda, y la ciclista Rotem Gafinovitz, ambos israelíes, asisten a una ceremonia en recuerdo de los 11 deportistas israelíes asesinados durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en los Juegos Olímpicos París, el 6 de agosto de 2024. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved