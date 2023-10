¿Demasiada Taylor?; Kelce dice que hay cobertura 'exagerada' de Swift en TV durante los partidos

Swift estuvo en un palco el domingo por la noche en el estadio MetLife durante la victoria de los Chiefs sobre los Jets de Nueva York en horario estelar. Jason Kelce, quien juega con los Eagles de Filadelfia, le dijo a su hermano durante el podcast “New Heights” que las cámaras mostraron no menos de 17 veces el palco durante el partido.

Ian Trombetta, vicepresidente senior de la NFL para redes sociales, influencers y contenido de marketing, dijo en una entrevista con The Associated Press que la liga quería “asegurarse de mantenerse en una postura que celebra pero en una posición en que no se sobrecomercialice esto de alguna forma”.