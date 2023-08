Del Potro niega estar suficientemente saludable para jugar el US Open

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El argentino Juan Martín del Potro se despide del público tras perder un partido ante Federico Delbonis en Buenos Aires, el 8 de febrero de 2022 (AP Foto/Gustavo Garello, archivo)

Del Potro dijo en abril a The Associated Press que quería “jugar un partido de despedida” en Flushing Meadows este año, si su rodilla derecha se lo permitía.

“Mi deseo de volver a una cancha tan especial como la del US Open me tenía ilusionado. Intenté por todos los medios lograrlo, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para sentirme cómodo", explicó. "También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida”.