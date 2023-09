Debut de Carr con Saints es un éxito al vencer 16-15 a Titans

Rashid Shaheed (22), receptor de Saints de Nueva Orleans, atrapa un pase de touchdown en contra de los Titans de Tennessee ante la mirada del safety Kevin Byard (31) y el cornerback Sean Murphy-Buntin, derecha, en la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 10 de septiembre de 2023, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.